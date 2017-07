Baugé-en-Anjou Les rendez-vous du Festival de l’Opéra de Baugé

0

La ville de Baugé-en-Anjou s’est associée à l’Opéra de Baugé cette année pour faire découvrir cet art à tous.

Ainsi deux soirées uniques sont programmées :

* Le lundi 31 juillet de 18 h à 20 h : Soirée écossaise/Plan d’eau de Vieil-Baugé

Spectacle de danses et chants traditionnels écossais. Danses en costumes traditionnels de divers clans. Spectacle en deux parties de 45 minutes avec entracte. Cette soirée est organisée en partenariat avec l’association « Sauvegarde du patrimoine de Vieil Baugé »

Entré libre et gratuite

* Le mardi 1er août de 18 h à 19 h : Concerts d’airs d’Opéra à l’église de Pontigné

Par le chœur de l’Opera de Baugé, récital des principaux airs des trois opéras du programme du festival 2017, complété par des airs célèbres et appréciés de tous. Dans le cadre magnifique de l’église de Pontigné et son acoustique remarquable.

Entrée libre et gratuite.

Informations : Service culture de la mairie de Baugé au 02 41 84 12 12 ou culture@baugeenanjou.fr