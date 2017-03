Baugé-en-Anjou Les prochains spectacles au CCRA

0

La ville de Baugé-en-Anjou propose des concerts « 100 % presque féminin » les 8 et 10 mars prochain, à 20h30, au Centre Culturel René d’Anjou (CCRA)

Mercredi 8 mars

LIZ VAN DEUQ : Pianiste au touché rugissant, Liz Van Deuq est au coeur d’un piano-solo qu’elle mène au doigt et à l’oeil. De son tempérament vigoureux et ultra-sensible, l’artiste fait exploser les barrières de la chanson en nous promenant entre poésie éclairée et humour acidulé.

SOE JOE : De la soul aux accents jazzy et une énergie rayonnante, à mi-chemin entre Stacey Kent et Carmen McRae, Soe Joe est une artiste qui propose une musique aux couleurs intemporelles marquée par les artistes des 70s.

Vendredi 10 mars

LEILA AND THE KOALAS : Leïla and the Koalas vous emporte avec eux autour d'une musique ensoleillée et positive. Inspirée par ses voyages au cœur de l'Amérique, Leïla est revenue chargée de mélodies aux accents folk traditionnels et aux inspirations bluegrass, tout en puisant dans les racines gospel. La musique enthousiasmante et jubilatoire qui en est ressortie est colorée, métissée, solaire.

MARILUCE : Le groupe Mariluce, c’est deux femmes qui adressent avec légèreté quelques doléances qui en surprendront plus d’un. Leurs cordes vocales toucheront peut-être votre corde sensible au travers de leurs textes empreints de poésie et d’humour ... parfois cyniques.





Tarifs : avec réservation : 10 € et le jour J : 13 €, réduit (sous conditions) : 6 €, et enfants -10 ans : gratuit

Réservations :

Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44 ou magasinsu.francebillet.com

Centre Culturel René d’Anjou : 02 41 89 70 60 ou ccraaccueil@baugeenanjou.fr

Site internet : www.achetezenbaugeois.fr

Contact : Mairie de Baugé-en-Anjou : Service culturel au 02 41 84 12 12, culture@baugeenanjou.fr