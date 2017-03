Baugé-en-Anjou Les métiers d’art s’invitent au château

0

Le château et l’Hôtel-Dieu de Baugé accueillent du 1er avril au 8 mai une exposition temporaire d’œuvres d’arts. Cette exposition en accès libre présentera diverses œuvres d’Emma Ozlem-Kaya, Didier Beauclair, Céline Uhlen, Blandine Dandrel, Thierry Beaupère et Pauline Coquelin, tous six étant respectivement peintre-graveur, luthier d’art, enlumineur, sculpteurs ou encore abat-jouriste.

De plus à l’occasion des journées européennes des métiers de l’art, tout au long du week-end, le samedi 1er avril et dimanche 2 avril, seront organisées de 10h à 12h et de 14h à 18h, des rencontres, démonstrations et échanges avec une douzaine d’artistes et artisans d’art au château et au tribunal.

Horaire d’ouverture les autres jours :

Tous les jours de 14h à 18h (fermeture les 15, 16 et 17 avril)

Renseignements au 02 41 84 00 74 ou www.chateau-bauge.com