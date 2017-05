Baugé en Anjou Les Fleurs d'Argent en compétition bouliste

0

Le club des Fleurs d'Argent participe depuis sa création au challenge de boule de fort organisé par la fédération Génération Mouvement de Maine-et-Loire. Pour la première fois, lundi 15 mai, une compétition interne a permis de désigner les deux équipes, qui iront représenter les retraités baugeois à la journée départementale du 7 juin prochain, à Soucelles.

Dans les deux jeux de la Société l'Union Baugeoise, dix équipes se sont mesurées en toute convivialité. La qualification a été décrochée par Jacqueline Chardron et Claude Tessier, ainsi que Annick et Serge Bry. L’ensemble des participants avec leurs conjoints ont partagé après, un repas partagé autour du président Gérard Lelièvre, de Jean-Luc Boyeau, président de l'Union et de Rémy Bouchereau, organisateur de cette première édition bouliste.