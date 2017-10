Baugé-en-Anjou Le théâtre Point Virgule en exclusivité régionale, le 13 octobre

0

La ville de Baugé-en-Anjou va accueillir en exclusivité régionale la tournée du Point Virgule, le 13 octobre prochain, à 20h30, au CCRA.

« La tournée du Point Vigule, c’est avant tout une envie ! Les tournées sont nées de l’envie de faire découvrir au grand public les coups de cœur et découvertes du Point Virgule. Trois styles d’humours complices, complémentaires et différents, de sorte à ce que chaque spectateur soit touché et y trouve son compte. » Explique Antoinette Colin, est directrice artiste du Point Virgule et du grand Point Virgule.

David Bosteli

Entre compositions et folies vocales au cours desquelles, David se prend pour un crooner drôle et touchant, il rythme son show de reprises très personnelles des grands standards du Rock, de la Pop, et du Rap ! Vrai comédien, presque musicien, il emmène dans son univers unique et Inclassable !

Mohamed Nouar

L’ambition du spectacle de Mohamed, réconcilier les hommes avec les bonnes manières donc avec les femmes. Les femmes ont perdu l'espoir de trouver leur gentleman, elles pensent que l'amour est dans le pré parce qu'elles ont cherché ailleurs et n'ont rien trouvé. Que vous soyez en couple, célibataire ou en phase de l'être, venez découvrir un spécimen encore en vie : le dernier gentleman.

Paco Perez

Partant de son vécu, Paco Perez se concentre sur les expériences traversées par tous : l'école, la compétition, le travail, les relations hommes/femmes, les questions existentielles, les pâtes au pesto... et on en tire une conclusion heureuse : tout peut faire rire !