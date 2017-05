Baugé-en-Anjou Le jardin à l’honneur au centre de loisirs

0

Durant les vacances de printemps, le centre de loisirs de Baugé-en-Anjou géré par l’association Espace Baugeois a proposé des animations autour du jardinage.

« Les enfants attendaient avec impatience les premiers beaux jours pour préparer leur jardin. C'est fait ! Outre les plantations apportées par chacun et après avoir maniés la perceuse, la visseuse et autres outils, les enfants ont fabriqué Monsieur l'épouvantail, qui surveille les pousses de radis de Léonie, un carillon de bois qui diffuse de la musique du vent, un hôtel et de drôles de fleurs. » Explique Martine Bodin, directrice de l’accueil de loisirs.