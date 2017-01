Baugé-en-Anjou. La liste des sélectionnées au concours miss 15/17 Maine-et-Loire

0

Mardi 3 janvier vers 13 heures, le comité miss 15/17 Maine et Loire a dévoilé les 20 jeunes filles sélectionnées pour participer à Miss 15/17 Maine et Loire 2017, qui aura lieu le 27 mai 2017, à Baugé-en-Anjou. « Les jeunes filles ont été jugées sur leur prestance, leur motivation, leur élocution, leur démarche, leur sourire et sur un petit test sur le comité 15/17 Maine et Loire de 10 questions. » confie Camille. Swiatkiewiez, déléguée du comité miss15/17 Maine et Loire.

Voici la liste : 1- Alice Cavarroc 2- Zoé Catrouillet 3- Nina Robineau 4- Lola Menuau 5- Canelle Brossier 6- Chléa Mésange 7- Anais Laurioux 8- Diana Magalhares Ferreira 9- Marion Gérard 10- Laurine Mazé 11- Evana David 12- Maeliss Dugué 13- Isola Anseidei 14- Melina David 15- Noémie Guillot 16- Marie Métois 17- Marine Ducoin 18- Emy Sorin 19- Donia Biba 20- Priscillia Alusse.

La baugeoise Noémie Guillot a l’annonce de sa sélection explique « Lorsque le résultat à été annoncé, j'étais vraiment contente. Surtout que l'attente à été longue et très stressante. On avait chacune notre place pour être parmi les 20 sélectionnées. On a donc attendu les résultats avec impatience. »