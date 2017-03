Baugé-en-Anjou Inauguration du relais d'assistants maternels

0

Samedi 18 mars, la ville de baugé-en-Anjou a inauguré son Relais d’Assistants Maternels (RAM).

Depuis janvier 2016, la compétence Enfance Jeunesse s’est étendue à l’accueil des 0-18 ans sur le territoire, en partenariat avec les associations Galipette et Espace Baugeois, dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse. En octobre dernier, le RAM est venu compléter les services proposés par le pôle enfance/jeunesse, dirigé par Guy Pauzet. Jennifer Housseau en assure l’animation.

« Nous disposons d’une diversité de l’offre sur Baugé-en-Anjou. A côté de la halte-garderie, la crèche parentale et le centre de loisirs maternel de Galipette, se sont développées des initiatives privées : la Maison des assistantes maternelles et la microcrèche. Nous avons également des professionnelles indépendantes, pour certaines regroupées avec Nounou Libérale. De novembre à décembre, 29 contacts auprès des parents et 23 auprès d’assistantes maternelles ont été enregistrés. La démarche s’est accentuée en janvier avec 57 contacts. Ces chiffres confirment les besoins constatés sur notre commune. » Souligne Philippe Chalopin, Maire de Baugé-en-Anjou.

Contact : Maison des Services au Public, 15, avenue Legoulz de la Boulaie à Baugé, tel : 02 41 89 10 64, ram@baugeenanjou.fr

Plus d'informations prochainement dans le Courrier de l'Ouest édition Nord Anjou et Saumur