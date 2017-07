0

Mercredi 26 juillet, Les animations "partir en livres" se déroulaient au camping "Le Pont des Fées" de Baugé-en-Anjou.

Malgré un temps très pluvieux, une trentaine de personnes, 20 enfants et 11 adultes sont venus écouter les coups de cœur de la médiatrice culturelle, Delphine Grolleau et des bénévoles de la médiathèque, Marie Quilez et Marie-Claude Bouchereau. Chochotte, Pipioli et le gros radis ont fait rire petits et grands.