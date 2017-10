Baugé-en-Anjou Envol s’attaque à la Jussie

0

Depuis plusieurs années, ENVOL répond conjointement avec d’autres chantiers d’insertion du Maine et Loire à la demande du Conseil Départemental pour entretenir les cours d’eau et plus particulièrement l’arrachage de la Jussie.

Cette plante invasive des cours d’eau se multiplie rapidement. Elle peut éliminer totalement la flore et une grande partie de la faune. La méthode la plus simple d’élimination est l’arrachage manuel de la Jussie. Ainsi, chaque année aux prémices de l’Automne, les huit salariés et l’encadrant d’ENVOL prennent leur barque et s’y attaquent ! « Cette année les conditions climatiques sont bonnes pour le ramassage de la Jussie. L’équipe doit tout de même enfiler ses waders et n’hésite pas à se jeter à l’eau ! » Explique Emmanuelle Bodineau, directrice de l’association. ENVOL aura effectué cette année quinze jours de travail sur les secteurs de Briollay, Corzé, Seiches-sur-Loir, Lézigné et Durtal, soit plus de 4,5 km de surface réalisée.

Contact : Emmanuelle Bodineau, envol49@hotmail.com , Tél : 02 41 89 08 01, 15 avenue Legoulz de la Boulaie, à Baugé en Anjou