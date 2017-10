Baugé-en-Anjou Dimitri Aubry au spectacle de la semaine bleue

0

Dimitri Aubry est artiste, chanteur lyrique baryton et saxophoniste. Il sera présent les 17 et 18 octobre prochains avec son association « Les Etoiles Lyriques », pour le spectacle offert par la ville de Baugé-en-Anjou, aux baugeois de 65 ans et plus, dans le cadre de la semaine bleue.



Les participants pourront profiter d’un spectacle et d’un goûter au Centre Culturel René d’Anjou (CCRA), de 14 h 30 à 17 h. Deux journées sont prévues en fonction des communes déléguées d’habitation : le mardi 17 octobre 2017 pour les habitants de Vaulandry, Clefs, Echemiré, Fougeré, Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Cuon, Chartrené, Cheviré-le-Rouge, Bocé et le Guédeniau, le mercredi 18 octobre 2017 pour les habitants de Baugé, Saint-Martin-d’Arcé, Montpollin, Pontigné et Le-Vieil-Baugé.

Les inscriptions ont lieu auprès des mairies déléguées et sont à effectuer avant le vendredi 6 octobre. Les personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer seront prises en charge.

Interview de Dimitri Aubry, prochainement dans le courrier de l'Ouest éditions Nord-Anjou et Saumur.