Baugé-en-Anjou Deux jeunes twirlers sur le podium

Dimanche 29 janvier, le comité départemental de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) de Maine-et-Loire organisait le championnat départemental individuels de twirling, au Puy-Saint-Bonnet, près de Cholet. Deux jeunes twirlers des Cadets du Baugeois y participaient et ont brillé dans leur catégorie respective.

Pour sa première participation à un championnat, Elsa Chantreau, âgée de 6 ans est arrivée troisième dans la catégorie poussin. Elle présentait une chorégraphie sur la chanson d'Ellie Goulding : « Love me like to do ».

Tamara Brossard, âgée de 12 ans, qui concourait dans la catégorie cadet promotion est montée sur la deuxième marche du podium. Tamara, qui est titulaire du deuxième degré a présenté, une chorégraphie sur la chanson de M. Pokora, « Cette année-là ».