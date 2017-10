Baugé-en-Anjou Dernier jour pour aider ENVOL

0

L’association Active-Envol-Soletti rassemble trois structures d’insertion par l’activité économique. Pour son chantier d’insertion Envol, l’association a lancé une campagne de Crowfunding (financement participatif sur internet).

L'association a lancé ce financement participatif sur le site Internet « Ulule » : https://fr.ulule.com/achat-camion-envol/ Le projet s’intitule « Un camion pour l’insertion ». Mais, les projets ne sont financés que s'ils atteignent au minimum leur objectif de collecte. Pour ENVOL, c’est 8000 €. Cette collecte se termine le 5 octobre. Si l'association n’atteind pas les 60 % de son objectif, la contribution sera intégralement remboursée.

"Envol a besoin d'un camion pour transporter ses huit salariés et son encadrant technique, sur ses chantiers. Mais, notre camion est en bout de course et nos fonds propres ne nous permettent pas d'en acheter un nouveau, même d’occasion. D'où notre appel au financement participatif." Explique Emmanuelle Bodineau, directrice de cette association.

Contact : Emmanuelle Bodineau, envol49@hotmail.com , Tél : 02 41 89 08 01, 15 avenue Legoulz de la Boulaie, à Baugé en Anjou