Baugé-en-Anjou De nouveaux bacs pour les ordures ménagères

Depuis le 1er mars, de nouveaux bacs à ordures ménagères sont distribués par la société Brangeon Environnement. La distribution est prévue sur Baugé, Bocé, Chartené et Le-Vieil-Baugé au mois de mars, sur Cuon, Echemiré, Le-Guédeniau, Montpollin, Pontigné et Saint-Martin-d’Arcé au mois d’avril et sur Cheviré-le-Rouge, Clefs, Fougeré, Saint-Quentin-les-Beaurepaire et Vaulandry au mois de mai.

Le coût de cet équipement est pris en charge par la collectivité. Le fonctionnement "des sacs jaunes" reste inchangé.

Contact: https://www.baugeenanjou.fr/actualite/nouveaux-bacs-a-ordures-menageres/