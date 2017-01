Baugé-en-Anjou De nombreuses animations au secteur jeunesse

0

Le secteur jeunesse du centre social Espace baugeois a proposé de nombreuses animations, aux jeunes, pendant les vacances de fin d’année.

Mardi 20 décembre dernier, les jeunes sont allés à Nantes pour découvrir les machines de l’île et visiter le marché de noël. Les jeunes ont également pu participer à un stage hip-hop, à un tournoi de futsal, cuisiner pour le goûter de noël et organiser une soirée de l’an, avec au menu une raclette et la présence de DJ Sully.

« La rencontre entre les jeunes érythréens et les jeunes du foyer lors du tournoi de futsal et de la soirée du nouvel an, a été un temps d'échanges et de partage de cultures vraiment enrichissant. » confie Mathilde Brelivet, animatrice jeunesse.

Contact : Mathilde Brelivet, jeunesse@espacebaugeois.org