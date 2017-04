Baugé-en-Anjou Création d’une commission animation

0

Le conseil municipal a voté le 3 avril, la création d’une commission animation, avec comme responsable Franck Renou et Johnny Bellois.

Cette commission sera rattachée au pôle culture, communication et associations, qui comptait déjà la commission « communication et activités associatives » ainsi que la commission « culture et associations culturelles ».

Plus d'onformations aujourd'hui (5 avril 2017) dans le courrier de l'Ouest éditions Nord-Anjou et Saumur.