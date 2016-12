Baugé-en-Anjou Conférence « La valse des avant-garde : 1880-1914 »

0

Le Rotary club propose en partenariat avec le stella-ciné, une conférence intitulée « La valse des avant-garde », le lundi 9 janvier prochain, à 20h30.

Cette conférence sera animée par Géraldine Bretault, qui est guide conférencière, diplômée de l’école du Louvre, et traductrice dans le secteur culturel. Ses séjours à Milan et New-York lui ont permis de mieux connaitre ces villes et leur culture, qu’elle partage autour de projections commentées.

"Profitant de la brèche ouverte par les impressionnismes contre le système des Beaux-Arts, de jeunes artistes allaient bientôt leur emboîter le pas, projetant la capitale française dans un tourbillon d’avant-gardes plus audacieuses les unes que les autres École de Pont-Aven, pointillisme, fauvisme, cubisme, futurisme... Magnifiée par l’Exposition universelle de 1900, la Ville-Lumière brille de tous ses feux sur la Belle-Époque et attire les artistes du monde entier."