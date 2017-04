Baugé-en-Anjou Clotilde et Emile reprennent du service !

0

Clotilde de Cinq Sens et Émile Prentontemps (incarnés respectivement par Jeannie et Philippe Lenglare), reprennent du service les 22, 23, 29 et 30 avril ainsi que les 6 et 7 mai prochains pour vous faire visiter de manière théâtralisée le château et l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu. Les « Visites de Clotilde » au château, à l’Hôtel-dieu et au Palais de justice c’est, 3 époques différentes, environ 130 représentations, soit environ 4 500 spectateurs depuis leurs créations.

Durée d’une visite : 1h30 | Tarifs : adulte 10 €, enfant 7-16 ans 5 €, famille 2 ad. + 2 enf. 25 € | Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74 - contact@chateau-bauge.fr