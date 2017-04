0

Le centre social Espace Baugeois a lancé une démarche pour repenser sa communication et l’accueil du public. Ainsi, des panneaux vont être installés dans les locaux du centre social. Pour la réalisation des travaux, le centre social a proposé à quelques jeunes, dont Sullivan Desfoyers et Nathan Hacault, âgés respectivement de 16 et 14 ans, d’y participer.