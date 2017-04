Baugé-en-Anjou Atelier intergénérationnel autour de la musicothérapie

0

Mardi 11 avril, un échange intergénérationnel autour de la musicothérapie a été proposé aux résidents de l'accueil de jour « la rose des vents » et l’association « Nounou Libérale ».

C'était la seconde fois qu'un tel échange avait lieu. Trois assistantes maternelles et neuf enfants âgés de 1 à 7 ans étaient présents. La séance de musicothérapie a été animée par Thérèse et son violon. Les résidents ont échangé des comptines et des chansons d'antan. Ils ont dansé une petite valse, fait la ronde....

Contact : Nounou libérale, 11 rue du Docteur Zamenhof à Baugé, nounousliberales@laposte.net