Baugé-en-Anjou AG de l'UD49 des donneurs de sang bénévoles

Dimanche 19 mars, l'association des donneurs de sang bénévoles du baugeois accueillait l’ensemble des associations du Maine et Loire à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union Départementale. On compte sur le département, 45 associations et bientôt 46 avec la création de l’association de La-Meignanne.

« En 2016, les candidatures au don ont augmenté de 2.3%. Les donneurs répondent présents à chaque appel. Pourtant, ils ne sont pas bien nombreux à faire ce geste, parmi les donneurs possibles. ». Constate dans son rapport moral, René Gaignard, président de l’Union Départementale des associations des donneurs de sang bénévoles. Il ajoute : « La France est toujours autosuffisante en produits sanguins, la traçabilité de chaque poche est parfaite entre le donneur et le receveur. Ce n’est pas le cas dans tous les pays ! Nous avons pu le voir récemment sur ARTE dans le documentaire sur le prélèvement de plasma aux Etats-Unis. Nous devons tout faire pour respecter l’éthique du don. »

