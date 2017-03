Baugé-en-Anjou AG de l'Amicale des sapeurs-pompiers

0

Vendredi 17 mars se déroulait l’assemblée générale de l’amicale des sapeurs-pompiers de Baugé-en-Anjou, l’occasion de faire le bilan des actions 2016 et d’annoncer les projets pour 2017.

« Sur l’année 2016, nous avons lancé notre premier vide grenier, qui a été un réel succès. Nous renouvelons cette action en 2017. Le vide-grenier se déroulera sur le parking du super U, le 27 août prochain, avec comme nouveauté, les inscriptions en ligne. » Explique Cyril Gaudin, président de l’Amicale des Sapeurs-pompiers.

L’amicale des Sapeurs-Pompiers organisera également, le dimanche 2 avril prochain, dès 9 h, une course nature. Elle sera composée pour les adultes, de deux parcours : 8 et 15 kilomètres. Les plus jeunes pourront participer à la course des marcassins d’une longueur de deux kilomètres.

À noter :

Il reste encore des places pour la course « Sur la route des sangliers ». L’inscription s’effectue sur le site : www.espace-compétition.fr

Tarif : 8 € pour la course nature 8 km, 10 € pour la course 15 km, 2 € pour la course enfant. L’inscription le jour même sera possible mais un supplément de 2 € sera demandé pour les adultes.

Contact : Amicale des Sapeurs-Pompiers de Baugé, Centre de Secours de Baugé, 19, route Sainte Catherine à Baugé