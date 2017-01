Baugé-en-Anjou 80 participants au réveillon solidaire de Baugé-en-Anjou

0

Voila 4 ans que la paroisse Marthe-et-Marie en Baugeois organise un réveillon solidaire au CCRA de Baugé et en partenariat avec le Secours Catholique. La veille les participants ont été invités à venir décorer la salle et préparer les tables pour que la soirée se passe dans un cadre aussi festif que possible. « C’est important ce moment d’échange et de partage avant la soirée du 31 », souligne Matthieu Prézelin, bénévole et animateur de la soirée, « cela permet un premier contact entre les participants qui ne se connaissent pas forcément et ainsi d’amorcer des moments d’échanges qui pourront avoir lieu durant le réveillon » termine – t – il.

Cette année, 80 personnes se sont retrouvées pour célébrer ce passage de la nouvelle année. Des personnes souvent isolées et venant de tous les horizons se sont vues proposer diverses animations, comme du Karaoké, ou encore un numéro de magie ainsi que plusieurs petits jeux tous aussi amusants les uns des autres.

Un moment très convivial et plein d’humour qu’a parfaitement orchestré Matthieu Prézelin. « Une diversité riche qui permet un chaleureux partage de bonne humeur en toute simplicité », souligne Gérard Samson, un bénévole.

Comme tous les ans, Philippe Chalopin, est venu remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la préparation de cette soirée et son bon déroulement. « J’en profite également pour vous souhaiter avec un peu d’avance une très bonne année 2017 » termine – t – il par dire.