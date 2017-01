Baugé-en-Anjou 67 spectateurs à la soirée débat sur le bien-être animal

0

Le Stella-ciné, le GDS Maine et Loire et le Groupement Technique Vétérinaire de Maine et Loire (GTV) ont proposé le 23 janvier dernier, la projection du film « Même pas mal ! » suivi d’un débat animé par les deux coauteurs du film, Patrick Morel et Thierry Hetreau. Les auteurs sont partis à la rencontre de quatre éleveurs bovins lait et allaitant, en Haute-Savoie, Yonne, Ille-et-Vilaine et Maine-et-Loire. 67 spectateurs dont une majorité d'éleveurs étaient présents lors de cette soirée.

Comme l’explique Nicole Fourreau, membre du Stella ciné : « Le But du film était de mettre en évidence la conséquence de la douleur sur le bien-être et le comportement des animaux. Le vêlage, l’écornage, les soins, sont autant de situations potentiellement douloureuses pour l’animal." Lors du débat un vétérinaire local a souligné que les équipements des élevages présentés dans le film correspondaient peu aux réalités locales. Les éleveurs présents ont souligné que le contexte économique ne leur permettait pas d'avoir ces équipements.