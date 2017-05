Baugé-en-Anjou Rencontre avec Séverine Pivert du planning familial

0

Séverine Pivert est conseillère conjugale et familiale au centre de planification et d’éducation familiale en Maine et Loire (CPEF).

Elle assure des permanences à Baugé, les lundis de 9 h à 13 h sans rendez-vous et les mercredis après-midi sur rendez-vous.

Contact : CPEF Baugé, Maison Départementale des Solidarité de Baugé, place du 8 mai 1945, tel 02 41 84 11 76, Bus ligne n° 2B et 3, arrêt place de l’Europe.

