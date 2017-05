Baugé-en-Anjou 21ème rassemblement technique départemental à Baugé

0

Le samedi 3 Juin prochain, la section des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Baugé organisera le 21ème RTD (Rassemblement Technique Départemental) au stade des Maucardières, au Vieil-Baugé.

Ce rassemblement, qui regroupera tous les JSP du département se déroule tous les ans. « Nous mettons en concurrence nos jeunes dans la bonne humeur. Au programme de cette journée, concours de manœuvre incendie, écrits et secourisme, jeu ludique et jeu relais sur lesquels les jeunes devront se distinguer pour faire les meilleurs performances et points. » explique le Caporal-Chef Amaury Mazeaud.

La journée commencera dès le matin 8h par une cérémonie d'ouverture. Une autre aura lieu le midi où diverses médailles et récompenses seront données, et une vers 17hpour clôturer la journée. "Sur place buvette et restauration sont prévues. Vous trouverez également plusieurs stand pour la vente de produits de pompier : tee shirt, pull, collection... » souligne le Caporal-Chef Amaury Mazeaud.

Cette journée sera également l’occasion de recruter des JSP et SPV (Sapeur-Pompier Volontaire) dès l'âge de 16 ans. Il y aura la sécurité routière avec une voiture choc et un parcours alcoolémie.