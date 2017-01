Baugé-en-Anjou « 2017 sera une année pour construire »

0

Vendredi soir les 200 agents de Baugé en Anjou ont été conviés aux traditionnels vœux de Philippe Chalopin, maire de Baugé en Anjou et nouvellement président de la Communauté de communes Baugeois –Vallée, et de Bénédicte Roux, directrice générale des services de Baugé en Anjou. Tous deux ont salué le travail de qualité réalisé cette année par l’ensemble des agents. « Nous allons renforcer et consolider ces nouvelles méthodes de travail afin d’innover et faire perdurer ce service public baugeois de qualité », a affirmé Bénédicte dans son discours.

La soirée à également été l’occasion de saluer les départs en retraites de 8 agents et de mettre à l’honneur 7 agents pour leurs années de services au sein de la collectivité Baugeoise.

Intégralité de l'article à retrouver prochainement dans les pages du journal