Baugé-en-Anjou Première édition de la course « Sur la route des sangliers »

0

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Baugé-en-Anjou organisera le dimanche 2 avril prochain, dès 9 heures, une course nature intitulée « Sur la trace des sangliers ».

Elle sera composée pour les adultes, de deux parcours : 8 et 15 km. Les plus jeunes pourront participer à la course des marcassins d’une longueur de deux kilomètres.

Vendredi 20 janvier, l’équipe qui coordonne cette course (Cyril Gaudin, Emmanuel Guillot, Sylvain Michel, Julien Chaumin et le capitaine Alain Foucher) s’est réunie pour organiser la distribution des affiches et des flyers.

« L’idée germait depuis quelques années d’organiser une course, l’année où il n’y a pas la ronde des sangliers. Par contre, nous, c’est uniquement une course à pied. Nous attendons 500 participants. Notre groupe est composé d’une trentaine de bénévoles. Nous souhaitons remercier les particuliers, qui acceptent que la course passe sur leur terrain et les sponsors pour leur soutien. » explique Cyril Gaudin, président de l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Inscription : www.espace-compétition.fr

Tarif : 8 € pour la course nature 8 km, 10 € pour la course 15 km, gratuit pour la course enfant pour les inscriptions enregistrées avant le 2/04/2017. L’inscription le jour même sera possible mais un supplément de 2 € sera demandé.

Contact : Amicale des Sapeurs-Pompiers de Baugé, Centre de Secours de Baugé, 19 Route Sainte Catherine à Baugé