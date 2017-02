Baugé-en-Anjou 1000 femmes blanches au Stella-ciné

0

Le Stella Ciné de Baugé-en-Anjou propose dans le cadre des rencontres de Loir en Loire dimanche 19 février prochain, à 15 heures, Mille femmes blanches d'après l’œuvre de Jim Fergus

Cette pièce, interprétée par une troupe professionnelle angevine, la « compagnie L'apprenti » est adaptée par Guy Pauzet que les baugeois connaissent pour ses fonctions de directeur du centre social et de responsable du pôle enfance-jeunesse à la mairie de Baugé-en-Anjou. Prochainement, dans le courrier de l’Ouest éditions Nord-Anjou et Saumur, Guy Pauzet présentera sa passion pour le théâtre mais également plus d’éléments sur la pièce. En attendant, voici le synopsis

« En 1874, le chef cheyenne Little Wolf propose au gouvernement américain d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches afin d’assurer la survie et l’intégration de son peuple au monde de « l’homme blanc ». Dans le plus grand secret, la proposition est acceptée. Les femmes sont recrutées dans les asiles et les prisons et envoyées au fin fond du Nebraska. Parmi elles, une jeune femme du nom de May Dood racontera dans son journal, non sans un certain humour, cette nouvelle vie de squaw. Elle sera aussi le témoin de ce qui fut une des plus grandes tragédies de l’histoire américaine : l’anéantissement du peuple Amérindien. »

En première partie, sera également proposé l'atelier le geste et la parole, qui fera remonter le temps pour découvrir le livre du Roi René d’Anjou : le livre du Cœur d'Amour Epris.

« Le roman du roi René est le récit d'un songe en vers et en prose. La quête du Cœur d'Amour Epris débute lorsque Cœur, le chevalier accompagné de son fidèle écuyer Désir, part vaillamment délivrer Douce-Merci, la dame de ses pensées… »

Tarif : 8 €, enfants moins de 14 ans : 4€