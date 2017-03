Baugé-en-Anjou Les Cavirocks en concert le 11 mars à La-Flèche

0

Le groupe baugeois « Les Cavirock » propose un concert Acoustique "CAVIROCK-UNPLUGGED", samedi 11 mars prochain, à partir de 19 h 30, au restaurant/bar à « z'Arts », 21 Rue de Beufferie, à la-Flèche.

Normalement, les Cavirocks sont composés de sept personnes avec Francis Mazzanti au commande. Mais pour cette soirée, ils seront quatre membres : Mike Bach et Jim McComiskey au chant et à la guitare, Willy Cheneau à la basse et au chant, GG Mercier, Lead guitare et au chant.

Comme l’explique Jim McComiskey : "Nous jouons la musique des années 60/70s et aussi nos propres chansons. Nous sommes un mélange de Blues/Rock/Country."

Les Baugeois pourront retrouver ce groupe lors de la fête de la musique, en juin prochain, à Cheviré-le-Rouge et à Baugé.