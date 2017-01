Baugé Des enfants de l'IME bien intégrés à l'école L'Oiseau-lyre

0

À Baugé, depuis la rentrée, l’école publique L’Oiseau-lyre accueille une classe externalisée de l’Institut médico-éducatif (IME) voisin Champfleury.

Huit enfants, souffrant d'une déficience intellectuelle, y reçoivent un enseignement sur mesure, aux côtés des autres élèves.

Un projet imaginé depuis longtemps dans la tête du directeur de l’IME Christian Javelle. "Je trouvais qu’il manquait un espace entre l’institut et l’école, un entre-deux à fabriquer", explique-t-il.

À l’issue du premier trimestre, le bilan est plus que positif. Les enfants de l’IME et leurs encadrants sont pleinement intégrés dans les activités de l’école. "Ça permet aussi de sensibiliser nos élèves au handicap dès le plus jeune âge, appuie Audrey Belleil, la directrice de l'école. Le gain est vraiment pour tout le monde."

