Baugé Dédicaes d'Audrey Million, co-auteur de "700 km entre Terre et Loire"

En Juillet 2015, Antoine Margas et Audrey Million, âgés respectivement de 20 et 21 ans ont traversé la France à bord d’un canoë, en descendant la Loire. De cette aventure, ils ont fait un récit, sous forme de guide « 700 kilomètres entre Terre et Loire ». Samedi 1er avril dernier, Audrey était à la médiathèque municipale de Baugé-en-Anjou, accompagnée de sa mère, Monique Marteau pour une séance de dédicaces.

Rencontre avec Audrey, prochainement dans le Courrier de l'Ouest éditions Nord-anjou et Saumur