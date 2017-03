Baugé Conférence sur le surréalisme au Stella-ciné

0

Lundi 27 mars, à 20h30, le Rotary-club propose au Stella-Ciné une conférence sur le surréalisme entre deux guerres avec Géraldine Bretault, guide-conférencière.

« Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Europe est exsangue. Meurtris dans leur chair, les artistes cherchent un exutoire qui leur permettrait de panser leurs blessures. Autour d’André Breton, un groupe se constitue pour tenter d’explorer les arcanes de l’inconscient. Après une présentation générale de l’histoire du mouvement, une pause vous sera proposée, avant de nous attarder sur l’œuvre de deux grands noms de la peinture du XXe siècle : René Magritte et Salvador Dali. »

Diplômée de l'École du Louvre en Histoire de l'art et en Muséologie, Géraldine Bretault est guide-conférencière et traductrice dans le secteur culturel, collaboratrice régulière de l'ICOM, de l'INHA, de la revue de design Etapes. Ses conférences privilégient l'interdisciplinarité, ouvrant l'histoire de l'art à l'architecture, la danse, la littérature. Elle est l’auteur de plusieurs audio guides d’expositions et de parcours urbains. Des séjours de longue durée à l'étranger à Milan et New York lui ont permis de tisser des liens singuliers avec ces villes et leur culture, qu'elle se propose de partager autour de projections commentées.

