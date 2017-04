Baugé Conférence de Pierre-Marie Hubert au Stella-ciné

0

Vendredi 21 Avril à 20h30, le Stella-Ciné de Baugé-en-Anjou propose une conférence Cap Monde de Pierre-Marie Hubert : « La Mongolie, la mère des Mongols »

Né en 1963, naturaliste dans l’âme, Pierre-Marie Hubert s’est spécialisé dans les documentaires et reportages consacrés aux pays du Grand Nord et aux grands espaces, s’attachant à exprimer par l’image toute la poésie et la beauté de pays tels que : la Norvège, la Suède, l’Ecosse, l’Irlande, l’Islande, le Groenland, le Spitzberg, l’Alaska, le Canada, la Mongolie, la Finlande, puis vers l’hémisphère sud avec Madagascar, la Bolivie, la Patagonie, l'ile de la Dominique…Il participe régulièrement à de nombreux festivals et conférences et collabore avec la presse spécialisée (vidéo et voyage).

"Naître au fond d'un lac, le lac Khövsgöl. Telle est cette étrange croyance des habitants du Nord Ouest de la Mongolie, berceau du chamanisme, à la frontière sibérienne. Nous avons voulu comprendre comment cet affluent du lac Baïkal, surnommé "la perle bleue de Mongolie", pouvait être à la fois une mer et "la Mère", quitte pour cela à plonger dans ses eaux claires et inconnues, à la découverte des eaux sacrées et mystérieuses de Mongolie et de ses habitants si accueillants qui vénèrent la Nature…"