Baugé Concert « Listen to this »

L’association "l’R de Rien" propose un concert gratuit, ouvert à tous, vendredi 28 juillet au Centre Culturel René d’Anjou, à 20h30.

Du 24 au 28 juillet, l’association propose à des jeunes de 12 à 17 ans, en résidence itinérante, des ateliers autour de pratique artistique musicale tels que le beat box, l’écriture de texte, la danse, la musique assistée par ordinateur agrémentée de multi-instrumentistes… Vendredi 28 juillet, le concert sera l’occasion d’une restitution sous forme de spectacle.

« Ce projet s’inscrit dans la perspective de favoriser l’accès à la culture en zone rurale mais aussi urbaine, de développer des actions d’éducation artistique et culturelle sur la durée en créant un projet commun autour de la musique et de la danse. » Précise Guillaume Agsous en charge du montage et de la coordination de ce projet.

"Listen to this4" est mis en place en partenariat avec des maisons de quartiers, des centres sociaux, les foyers ruraux, des écoles de musiques et des salles de spectacles. Cette semaine, y ont participé le Centre Social l'Atelier de Saint-Georges-sur-Loire, le Centre Social des Coteaux du Layon de Thouarcé, le Centre Social de Montreuil-Bellay, le Centre Social du Planty de Cholet, le centre Socioculturel Le Coin de la Rue de Vihiers et le Centre Social de Doué-La-Fontaine et l'Espace Baugeois de Baugé-en-Anjou.

Contact : www.lrderien.fr ou Mathilde Brelivet (07 86 87 54 33), blog : espacebaugeois.org