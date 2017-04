Baugé Collecte de sang, samedi 22 avril

0

L'association des donneurs de sang bénévoles du baugeois organise une collecte au Centre Culturel René d’Anjou (CCRA), samedi 20 avril, de 8h à 11h30.

Christophe Azarias, président des DSB Baugeois explique les conditions pour pouvoir donner : « Il fait être âgé entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser au minimum de 50 kg et ne pas venir à jeun et s’hydrater avant et après le don. Pour un premier don, se munir de sa carte d’identité. »

Contact : Christophe Azarias, président des DSB Baugeois, Tel : 02 41 89 85 41