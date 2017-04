baugé 57 jeunes accueillis à l’IME et au SESSAD

0

Vendredi 31 mars dernier, l’IME et le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) Champfleury ont proposé une porte ouverte aux familles et aux professionnels.

Aujourd’hui, l’équipe compte 47 salariés pour un accompagnement de 57 jeunes.

Christian Javelle, directeur est revenu sur le manque de places sur ces établissements et sur l’importance d’informer les familles pour préparer la venue de leur enfant. « Aujourd’hui, nous avons 16 familles en attente d’une place, tout en sachant que chaque année quatre ou cinq places se libèrent. Des perspectives d’évolution se dessinent avec le dispositif zéro sans solution. Nous irons sans doute vers le développement d’un service plateforme avec des niveaux accompagnements différents : accueil dans les murs, accueil à temps partiel, accompagnement sur lieu de vie, conseil aux familles. Nous renforcerons notre rôle de coordination. »