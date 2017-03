Basket Pro A : Philippe Hervé et Angel Rodriguez sont-ils réconciliables ?

0

Le « dossier » Isaiah Swann à peine refermé, Cholet Basket est désormais confronté à la mésentente entre le coach Philippe Hervé et le meneur protoricain Angel Rodriguez. Samedi dernier, les deux hommes ont échangé quelques gentillesses lors du match CB - Dijon. Une semaine plus tard, ils restent fidèles à leur conviction initiale. Pour autant, le désaccord ne semble pas devoir se conclure par le départ de Rodriguez. En revanche, CB cherche à enrôler un meneur plus expérimenté afin d'épauler le jeune portoricain.

