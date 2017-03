Basket Pro A : le printemps très nuageux de Cholet

0

Au-delà des résultats du moment, décevants, et de son classement, inquiétant, en bas de tableau de Pro A, Cholet Basket fait actuellement face aux vents contraires. Vendredi, à Paris, le pivot américain Graham Brown est ainsi sorti sur blessure et pourrait ne plus rejouer cette saison. Cholet espère donc accueillir rapidement un remplaçant. Par ailleurs, l'ailier Ivan Almeida, arrivé en janvier dans les Mauges, ne cache pas son mécontentement d'avoir été "bloqué" par Cholet. L'international cap-verdien n'a en effet pas été autorisé à rejoindre sa sélection nationale qui dispute actuellement les quaifications pour l'Afrobasket.

