Dijon et Cholet, les deux plus mauvaises équipes de Pro A en terme de rebonds captés par match, seront face à face ce soir en Bourgogne. Si la JDA se présentera sans son pivot Junior Mbida, écarté du groupe, Cholet pourrait lui évoluer sans Jerry Boutsiele, grippé depuis trois jours. Une décision quant à la participation ou non du jeune pivot choletais sera prise au dernier moment.

A lire ce vendredi 23 décembre dans le Courrier de l'Ouest.