Basket Pro A : A Cholet, Philippe Hervé protège ses joueurs

0

Après deux défaites au Portel et contre Hyères-Toulon, en ouverture de la saison de Pro A, Cholet Basket se rend ce samedi à Villeurbanne. Sur le parquet du grand favori de la saison, les Choletais n'auront pas les faveurs des pronostics. Sans préjuger du résultat final, l'entraîneur choletais Philippe Hervé tient absolument à dédouaner ses hommes pour cette entame ratée. "La responsabilité des joueurs n’est en rien engagée en ce début de saison. Le fait qu’on se tape six matchs en quatorze jours (Ndlr : quatre de présaison et deux en pro A), ce n’est pas de leur faute. Que trois joueurs se blessent et manquent au collectif (Ndlr : Boutsiele, Michineau, Rousselle), ce n’est pas leur faute. Qu’un nouveau joueur intègre tardivement le groupe (Palsson), ce n’est pas leur faute. On récolte ce qu’on sème et, avec notre programme trop chargé, on a mal semé. Voilà. »

Entretien complet à lire dans le Courrier de l'Ouest du samedi 30 septembre.