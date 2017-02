Basket N1M : Angers BC perd à Gries (79-59)

0

Angers BC jouait à Gries ce samedi. Un match important contre un concurrent direct pour le maintien. Vainqueur à l'aller à Jean Bouin, les Angevins jouaient ce match retour sans Jérémie Douillet, blessé.

Très mal rentrés dans leur match, les joueurs de Vincent Lavandier accusaient à la mi-temps un retard trop important pour espérer l'emporter : 48-24. Malgré un sursaut dans le troisième quart-temps, les locaux ont su gérer leur avance en fin de match pour l'emporter sereinement 79-59.

Dans ce match difficile, la recrue angevine William Carter a réussi ses débuts avec 21 points et 7 rebonds. En face, les anciens Angevins Doumbia (19 points) et Thondique (11 points et 16 rebonds) ont fait mal à leurs ex-coéquipiers.

Angers BC manque l'occasion de remonter un peu au classement et compte désormais 10 victoires et 15 défaites.

