Basket Marcus Williams officiellement choletais

0

Comme annoncé dans nos colonnes ce jeudi, le meneur américain Marcus Williams s'est engagé officiellement avec Cholet Basket jusqu'à la fin de la saison. Agé de 31 ans, formé à l'Université du Connecticut, il passe quatre saisons en NBA, chez les New Jersey Nets (2006-08), les Golden State Warriors (2008-09) puis les Memphis Grizzlies (2009-10). Il rejoint ensuite l'Europe et des formations d'Euroligue comme les Russes de Kazan, les Espagnols de Malaga et les Serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade.

Le natif de Los Angeles a rompu récemment son contrat qui le liait avec Buducnost Voli Podgorica (Monténégro) pour rejoindre CB, qui reçoit Le Mans, dimanche, en Pro A. un match important dans l'optique du maintien.