Basket LFB : L'UFAB trop courte contre Villeneuve d'Ascq (67-70)

Les défaites s'accumulent pour l'UF Angers.

A l'Arena Loire de Trélazé, les Angevines étaient distancées à la mi-temps, 32-41. Elles ont toutefois fourni les efforts en seconde période pour recoller au score, mais s'inclinent une nouvelle fois sur le fil, 67-70.

En l'absence de Suzic et avec Wallace restée sur le banc toute la rencontre, Romane Bernies (13 points) et Amélie Pochet (16 points, photo) ont pris leurs responsabilités. Mais cela n'a pas suffit face aux coéquipières d'Alina Iagupova, 15 points et 8 rebonds.

L'UFAB reste dernière du classement de LFB avec 3 victoires et 14 défaites.

Retrouvez le compte-rendu du match Angers - Villeuneuve d'Ascq dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest de dimanche 12 février.

