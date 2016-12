Basket Cholet recrute Ivan Almeida

0

Passé notamment par le Portugal et la Pro B, le Cap-verdien de 27 ans a surtout marqué les esprits en Pro B. A Lille, où il fut meilleur marqueur et deuxième intercepteur en 2014-2015 (18 pts, 5,8 rbs, 2,8 pds et 2,1ints en 33 matches). Un joli tableau de stats qu'il a su maintenir du côté de Roanne la saison dernière (14,8 pts, 5,4 rbs, 2,6 pds, 1,9 ints et 1,1 cts en 34 matches).

Capable d'évoluer comme deuxième arrière, Almeida possède davantage un profil d'ailier, du haut de son mètre 98.