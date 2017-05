0

En s'imposant dans le Var, les Choletais, sauf très improbable et très hypothétique concours de circonstance, ont définitivement validé un maintien en Pro A qui ne faisait plus guère de doute. Il ne reste plus que trois journées de championnat avant la fin de saison régulière.

L'analyse et les réactions dans le Courrier de l'Ouest de samedi.