Baromètre politique. Hamon s’envole, Fillon dégringole, Macron recule

Odoxa publie son baromètre politique de février 2017 pour la Presse régionale, France Inter et L'Express.

Voici ce qu'il faut en retenir :

Sur la cote d’adhésion des personnalités politique : Emmanuel Macron recule mais reste le n°1 devant Alain Juppé, tandis que Benoît Hamon s’envole gagnant 10 points depuis sa victoire à la primaire de la gauche.

François Fillon en perd autant (-10) poursuivant sa vertigineuse dégringolade dans l’opinion. Symétriquement, il devient avec les Le Pen, l’une des personnalités politiques suscitant le plus de rejet en France (+10 points).

Emmanuel Macron dispose d’un niveau global de popularité (48%) et d’une image – il est jugé dynamique (73%), incarnant le renouveau (56%), et assez compétent (46%) – tout à fait appréciables, mais en baisse depuis l’automne dernier…

Mais surtout, même s’ils l’apprécient, les Français doutent (66%) de plus en plus qu’il puisse faire un bon président de la République et pensent qu’il n’a pas de projet pour la France (58%).

Analyse et décryptage dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi

Enquête réalisée auprès d’un échantillon 1 001 Français interrogés par Internet les 8 et 9 février 2017.