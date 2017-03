Barcelone: Luis Enrique officialise son départ en fin de saison

0

L'entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique, en poste depuis 2014 et en fin de contrat en juin, a annoncé mercredi soir qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison, justifiant son choix par l'usure d'un poste aussi exposé.

"Je ne serai pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. C'est une décision bien soupesée, méditée", a dit le technicien espagnol, âgé de 46 ans, lors de sa conférence de presse après la victoire du Barça contre Gijon (6-1).

"La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion", a ajouté Luis Enrique, vainqueur de huit titres sur dix possibles en deux saisons et demie avec le Barça.

Cette annonce vient mettre un terme à plusieurs mois d'incertitude autour de l'avenir du technicien asturien, qui avait jusque-là refusé de se prononcer sur une éventuelle prolongation de contrat.

Mais sa décision a peut-être été influencée par la déroute subie mi-février en huitièmes de finale aller de Ligue des champions à Paris (4-0), qui a fragilisé son statut sur le banc catalan même s'il reste un match retour à disputer mercredi prochain.

- 'Nouvel âge d'or' -

En dépit de ce couac, Luis Enrique restera sans doute comme l'entraîneur qui a conduit le Barça vers "un nouvel âge" d'or", selon les mots du défenseur catalan Gerard Piqué.

Après les triomphes de l'ère Pep Guardiola (2008-2012), son prédécesseur et ami, "Lucho" a redonné appétit à l'effectif barcelonais et l'a conduit dès sa première saison sur le banc à un triplé historique Liga-Coupe-Ligue des champions. Le deuxième dans l'histoire du club après celui de Guardiola en 2009.

Luis Enrique, ancien joueur du Barça et ancien entraîneur de la réserve, a enchaîné sur une deuxième année tout aussi réussie avec un doublé Liga-Coupe. Et cette saison, malgré une situation mal engagée en C1, son équipe est qualifiée pour la finale de la Coupe du Roi et à la lutte pour le titre en C1.

"Il nous reste trois mois passionnants", a souligné Luis Enrique mercredi.

"Nous sommes dans une situation difficile, en particulier dans une des trois compétitions (la C1, NDLR), mais avec l'aide de tout le monde et si les astres s'alignent, nous allons renverser la situation au match retour. Mon engagement sera total pendant ces trois mois", a promis le technicien, qui a communiqué sa décision à ses joueurs à la fin du match de Championnat d'Espagne contre Gijon.

"Je remercie les joueurs pour leur soutien", a dit Luis Enrique, dont l'attitude a été saluée en zone mixte par le milieu Ivan Rakitic.

"Il nous a fait part de sa décision. Nous voulons finir cette saison en beauté et profiter du temps qui nous reste ensemble", a promis le joueur croate.