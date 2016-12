Avrillé Un double père Noël pour les Restos du coeur

0

L'antenne avrillaise des Restos du coeur a maintenu la tradition en offrant des jouets aux enfants des bénéficiaires mais aussi des livres et des DVD aux plus grands. Le père Noël était présent pour la distribution ce mercredi 21 décembre. L'après-midi s'est poursuivi par une collation partagée dans la bonnne humeur. Quelques jours plus tôt, par l'intermédiaire d'une banque mutualiste bien connue, les bénévoles recevaient eux aussi le "père Noël" en touchant un chèque de 1400€ pour poursuivre leur travail.

