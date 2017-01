0

Laurent Prétrot, adjoint au maire d'Avrillé et conseiller régional en charge de la croissance numérique, faisait partie de la délégation régionale d'élus et de chefs d'entreprises qui s'est rendue au CES de Las Vegas. La Région épaule les entreprises "traditionnelles" pour qu'elles prennent avec succès le virage du numérique. Retour sur ce déplacement et sur l'économie numérique régionale.

